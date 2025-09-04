"Sentí como que la tierra se iba a abrir": el testimonio de ciudadanos tras temblor

En edificios de oficinas, instituciones gubernamentales y plazas comerciales se hicieron evacuaciones preventivas de acuerdo a los protocolos establecidos. ( FOTO: RAÚL PÉREZ )

"Aquí yo sentí como que la tierra se iba a abrir... nunca había sentido algo tan fuerte", relató con voz entrecortada un joven comerciante del municipio de Sabana Larga, en la provincia San José de Ocoa.

Aún con el susto a flor de piel, recordó cómo la rutina de la mañana cambió de golpe cuando un temblor estremeció la provincia este jueves.

El movimiento telúrico, de magnitud 4.6, se registró a las 9:25 de la mañana y también fue percibido en San Cristóbal, Azua, Peravia y Santo Domingo. Para muchos, el día de trabajo, de clases o de simples labores domésticas se transformó en escenas de pánico y carreras hacia la calle.

"Aquí todo el mundo salió corriendo... toda la gente estaba nerviosa", agregó el comerciante, que prefirió reservar su identidad.

Narró que revisaba facturas en su escritorio cuando sintió que todo se movía y salió de inmediato. Sus empleados también reaccionaron: los que estaban dentro del local corrieron al exterior, mientras que quienes conversaban en sillas afuera buscaron espacio en la calle.

Los residentes de Baní

En Baní, provincia Peravia, Guillermo Peña revivió el instante desde su casa en el sector Las Colinas.

"Yo sentí un movimiento como que se estaba derrumbando algo en la segunda planta. Sonó duro. Seguí mojando el piso con una manguera. Solo sentí que fue muy rápido, pocos segundos", relató.

Otra residente del municipio, que se encontraba en un tercer piso, admitió que entró en pánico. "Me puse muy nerviosa porque estoy en un tercer piso", expresó aún con el miedo latente.

En la provincia Santo Domingo, una mujer que trabaja en el sexto piso de un edificio dijo que "todo se remeneó" y que los nervios no le permitieron moverse.

Contó que la computadora, la silla y el escritorio vibraron con fuerza.

"Contrario a otros temblores, en mi oficina lo sentimos casi todos, solo uno que estaba caminando dijo que no lo sintió", añadió.

El sismo

De acuerdo con el Sismológico de Santo Domingo, el epicentro del temblor, de magnitud 4.6, se localizó a 7.95 kilómetros al suroeste de San José de Ocoa, con una profundidad de 10 kilómetros.

Aunque solo uno de los sismos fue percibido por la población, una serie de temblores ha sacudido la zona de Ocoa y Baní en las últimas horas, con réplicas que van desde 2.2 hasta 3.4.

Delfin Rodríguez, subdirector de la Defensa Civil, informó que hasta el momento no se han reportado daños estructurales tras el movimiento telúrico.

Informó que, tras el temblor, en edificios de oficinas, instituciones gubernamentales y plazas comerciales se hicieron evacuaciones preventivas de acuerdo a los protocolos establecidos.