Intoxicación en escuelas
Intoxicación en escuelas

Al menos 13 personas resultan intoxicadas en un liceo de María Trinidad Sánchez

De los afectados, hay ocho estudiantes, tres profesores y dos miembros del personal administrativo

Al menos 13 personas resultan intoxicadas en un liceo de María Trinidad Sánchez
Los afectados, pertenecientes al liceo Francisco del Rosario Sánchez, presentaron síntomas de mareo, vómitos y dolores de cabeza. (FUENTE EXTERNA)

Al menos ocho estudiantes, tres profesores y dos miembros del personal administrativo de un centro educativo en El Factor, en la provincia María Trinidad Sánchez, resultaron intoxicados este viernes por una sustancia hasta el momento desconocida.

Los afectados, pertenecientes al liceo Francisco del Rosario Sánchez, presentaron síntomas de mareo, vómitos y dolores de cabeza, lo que obligó a trasladarlos de urgencia a varios centros de salud de la zona.

No se ha establecido el origen de la sustancia que provocó el evento.

RELACIONADAS

Personal médico, miembros de la Defensa Civil y de otros organismos se presentaron en el lugar para brindar asistencia.

Una ambulancia del 9-1-1 asiste al llamado realizado desde el centro educativo. (FUENTE EXTERNA)

Autoridades educativas investigarán 

Las autoridades educativas informaron que se realizan las investigaciones correspondientes para determinar qué ocasionó la intoxicación.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.