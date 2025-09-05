Al menos 13 personas resultan intoxicadas en un liceo de María Trinidad Sánchez

Los afectados, pertenecientes al liceo Francisco del Rosario Sánchez, presentaron síntomas de mareo, vómitos y dolores de cabeza. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos ocho estudiantes, tres profesores y dos miembros del personal administrativo de un centro educativo en El Factor, en la provincia María Trinidad Sánchez, resultaron intoxicados este viernes por una sustancia hasta el momento desconocida.

Los afectados, pertenecientes al liceo Francisco del Rosario Sánchez, presentaron síntomas de mareo, vómitos y dolores de cabeza, lo que obligó a trasladarlos de urgencia a varios centros de salud de la zona.

No se ha establecido el origen de la sustancia que provocó el evento.

Personal médico, miembros de la Defensa Civil y de otros organismos se presentaron en el lugar para brindar asistencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/05/whatsapp-image-2025-09-05-at-172504-1-53c61ca6.jpeg Una ambulancia del 9-1-1 asiste al llamado realizado desde el centro educativo. (FUENTE EXTERNA)

Autoridades educativas investigarán

Las autoridades educativas informaron que se realizan las investigaciones correspondientes para determinar qué ocasionó la intoxicación.