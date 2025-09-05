¿Cuánto alcohol es demasiado para conducir? El caso de La Ceiba y lo que dice la ley

Imagen de archivo de un accidente de tránsito ocurrido en el Gran Santo Domingo en el año 2022. ( DIARIO LIBRE. )

El choque ocurrido en La Ceiba, provincia La Altagracia, donde un chofer con exceso de alcohol en sangre provocó la muerte de ocho personas, volvió a poner en debate un tema clave: ¿qué significa realmente estar por encima del límite legal al volante? Lo más importante es que si tomas alcohol no manejes.

En República Dominicana, la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece dos topes:

0.5 gramos de alcohol por litro de sangre (g/L) para conductores regulares.

por litro de sangre (g/L) para conductores regulares. 0.2 g/L para choferes de transporte público y vehículos pesados.

Superar esas cifras es considerado una infracción grave. Pero, ¿cómo se traduce eso en copas de vino, cervezas o tragos?

¿Cómo se calcula el nivel de alcohol en sangre?

La cantidad no es igual para todos. Factores como peso, estatura, sexo biológico y velocidad al beber influyen en cuánto sube el nivel de alcohol en sangre.

Una referencia común es la fórmula de Widmark, usada internacionalmente para estimar la alcoholemia:

Una persona de 70 kg (aprox. 155 lb) que toma una cerveza pequeña (330 ml, 5% alcohol) puede llegar a 0.2 g/L.

Con dos cervezas en menos de una hora, puede rondar 0.4 g/L.

Con tres copas de vino (150 ml cada una, 12%), es probable superar los 0.5 g/L.

En cuerpos más pequeños, el efecto se multiplica. Una persona de 55 kg (aprox. 121 lb) podría alcanzar el límite con apenas dos copas.

En países como España y Francia, los topes son similares (0.5 g/L para conductores regulares, 0.3 g/L para novatos). En Estados Unidos, el límite es 0.8 g/L, uno de los más altos del mundo.

Señales de que deberías parar antes de manejar

Aunque creas que "aguantas", el cuerpo manda señales:

Mareo leve o pérdida de reflejos

Visión borrosa o tardía

Aumento de la confianza o sensación de "estar más despierto" (efecto engañoso)

Alterna con agua: por cada trago, toma un vaso de agua. Esto reduce la deshidratación y la velocidad de intoxicación.



Come antes de beber: un estómago vacío acelera la absorción de alcohol.



Haz pausas largas entre tragos: el hígado necesita cerca de una hora para procesar una copa estándar.



Conoce tu límite personal: no compares tu resistencia con la de otros.



Si dudas, no manejes: un taxi, un Uber o que conduzca un amigo sobrio siempre será más barato que un accidente.