Apresan haitiano en Dajabón con más de un millón de dólares falsos

Miembros de la Policía Nacional apresaron a un extranjero haitiano en las inmediaciones de la calle Beller, próximo al Parque Duarte de Dajabón, ocupándole una gran cantidad de dólares falsificados que, en conjunto, superan los 105 millones de dólares estadounidenses.

El detenido fue identificado como Louis Previl, quien se desplazaba con una mochila en actitud sospechosa frente a la parada de Caribe Tours.

Al ser requisado, se le ocuparon 809 papeletas falsas, entre ellas 453 billetes de 100 dólares, 100 de 50, 100 de 20, 50 de 1, una de 10, y sorprendentemente, 105 papeletas con denominación de un millón de dólares cada una, lo que elevó el monto incautado a la suma de US$105,052,360.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/05/whatsapp-image-2025-09-05-at-13914-pm-81b248c2.jpeg El detenido es el ciudadano haitiano Louis Previl. (FUENTE EXTERNA)

Además del dinero falsificado, a Previl se le confiscaron:

RD$1,420 en efectivo

Dos placas policiales falsas

Seis chequeras

Tres tarjetas de distintos bancos norteamericanos

Dos celulares

Tres relojes

Un pasaporte y una licencia de conducir estadounidense

Un ticket de Caribe Tours con destino a Santo Domingo

El arresto fue ejecutado por una patrulla preventiva compuesta por el cabo De los Santos Tejada y el raso Aquino González, quienes notaron la actitud evasiva del individuo.

El detenido, junto a las evidencias, fue trasladado a la dotación policial de Dajabón para ser remitido a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), donde se profundizan las indagatorias sobre el caso.

Las autoridades indicaron que se trata de uno de los decomisos de billetes falsos más significativos registrados en la zona fronteriza en los últimos años.