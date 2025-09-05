¿Quién es Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, el nuevo comandante general de la Armada Dominicana?

El contralmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, designado como el nuevo comandante general de la Armada de la República Dominicana mediante el Decreto 516-25.

El contralmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez ARD, (DEMN), designado comandante general de la Armada de la República Dominicana mediante el Decreto 516-25, nació el 27 de diciembre de 1968 en Santo Domingo y cuenta con una trayectoria de casi cuatro décadas en la institución naval.

Ingresó a la Escuela Naval de la entonces Marina de Guerra el 1 de octubre de 1986 y egresó como alférez de fragata el 18 de diciembre de 1990.

Desde entonces ha ocupado múltiples funciones a bordo de unidades navales, entre ellas comandante de la lancha de desembarco Neyba (LDP-303) y del guardacostas Proción (CG-103), además de segundo comandante del buque tanque Capitán Boetegui (BT-5), el guardacostas Betelgeuse (GC-102) y el remolcador Enriquillo (RM-22).

En el ámbito académico, ha realizado cursos en el país y en el extranjero. En la República Dominicana se ha formado en áreas como infantería, protección de instalaciones portuarias, comando y estado mayor naval, derecho internacional humanitario y política y relaciones internacionales.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Abierta para Adultos (UAPA) y ha cursado diplomados en gestión gerencial, relaciones públicas y conflictos armados. En el extranjero recibió formación en operaciones conjuntas (Norfolk, Virginia), coordinación interagencial y combate al terrorismo (California), y en el Curso Superior de Desarrollo Nacional en Taipéi, Taiwán, entre otros.

Condecoraciones

Por su trayectoria ha recibido condecoraciones nacionales e internacionales, entre ellas la Orden del Gran Cordón Juan Pablo Duarte, la Orden del Mérito Naval y la Medalla al Mérito del Servidor Público.

En el plano internacional ha sido distinguido con la condecoración Almirante Sebastián Francisco de Miranda de Venezuela y condecoraciones otorgadas por el gobierno de Taiwán.

Dentro de la Armada ha desempeñado responsabilidades como:

jefe de estudios de la Academia Naval

Subdirector de las divisiones de Personal y Orden (M-1)

Inteligencia Naval (M-2) y Operaciones Navales (M-3)

Director del Comando Naval de Educación y Entrenamiento (Conaee)

(Conaee) Director de Relaciones Públicas (M-5)

Director de la Academia Naval "Vicealmirante César A. De Windt Lavandier"

Director de la Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Naval (Egcemn) y del Centro de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas