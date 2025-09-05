Ocho temblores registrados en Ocoa, Baní y Las Calderas tras sismo de 4.6

En los últimos dos días, tras el sismo de magnitud 4.6 que estremeció la región sur y Santo Domingo el jueves 4 de septiembre a las 9:25 de la mañana, con epicentro a 7.9 kilómetros al suroeste de San José de Ocoa, se han contabilizado ocho temblores adicionales en la franja de Ocoa, Baní y Las Calderas.

De acuerdo con los registros del Centro Nacional de Sismología, los movimientos fueron los siguientes:

El jueves 4 de septiembre a las 11:29 p.m., un temblor de magnitud 2.8, 19.1 kilómetros al noroeste de Baní.

A las 11:38 p.m. del mismo día, otro de 2.7 grados, 11.8 kilómetros al noroeste de Baní.

A las 11:45 p.m., un sismo de 2.7 grados, localizado 24.2 kilómetros al sur de Las Calderas.

Ya en la madrugada del viernes 5 de septiembre, a la 1:30 a.m., ocurrió un temblor de 2.2 grados, a 5.6 kilómetros al oeste de Las Calderas.

A las 2:23 a.m., otro de magnitud 3.0, a 18.9 kilómetros al noroeste de Baní.

A las 4:14 a.m., un movimiento de 2.7 grados, 20.9 kilómetros al noroeste de Baní.

En la mañana, a las 11:47 a.m., un sismo de magnitud 2.3, a 9.9 kilómetros al sureste de Ocoa.

Finalmente, a la 1:06 p.m., otro de magnitud 2.3, a 9.8 kilómetros al sureste de Ocoa.

Reacción de la población

Aunque todos han sido de baja magnitud y no provocaron daños, la seguidilla ha generado inquietud en la población local, que aún recuerda la sacudida más fuerte del jueves en la mañana.

Las autoridades reiteraron que estos movimientos forman parte de la dinámica sísmica normal de la isla La Española y recomendaron mantener la calma, revisar planes de emergencia y atender únicamente las informaciones oficiales.