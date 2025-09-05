×
Unicef

Unicef dona tres centros de atención para niños y mujeres embarazadas en proceso migratorio

Los centro se encuentran ubicados en Santiago, Dajabón y Elías Piña

    Expandir imagen
    Unicef dona tres centros de atención para niños y mujeres embarazadas en proceso migratorio
    El director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester y la representante de Unicef en el país, Anyoli Sanabria durante la firma de la donación de tres centros de atención. (FUENTE EXTERNA)

    El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) donó este viernes a la Dirección General de Migración (DGM) tres instalaciones destinadas a la atención de niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes en proceso de interdicción migratoria.

    Las estructuras se encuentran ubicadas en los centros de procesamiento migratorio de Santiago, Dajabón y Elías Piña.

    Las instalaciones están equipadas con mobiliario adecuado, baños, oficinas para atención psicosocial y gestión de casos, áreas de descanso y espacios lúdicos para los niños.

    También cuentan con: 

    • Accesos inclusivos para personas con discapacidad 
    • Sistemas de climatización,
    • Diseños que aseguran privacidad, seguridad y un ambiente acogedor

    Según se informó en una nota de prensa, el valor total de los recintos supera los 18.2 millones de pesos. Las edificaciones fueron construidas, equipadas y habilitadas por Unicef, y al ser entregadas, la DGM asumió el compromiso de utilizarlas de forma correcta.

    Firmas

    El acto de entrega fue encabezado por la representante de Unicef en el país, Anyoli Sanabria, y el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD. La gestión de estos espacios estará a cargo de la DGM, en coordinación con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

    La delegada de Unicef explicó que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de ese organismo para proteger a la población que representa. De su lado, Lee Ballester destacó la importancia de estas colaboraciones para atender a los grupos más vulnerables en el marco de la legalidad.

    "El respeto a la dignidad humana, especialmente de los niños y las mujeres, es un compromiso de nuestra institución. Estos Espacios Seguros refuerzan nuestro trabajo en favor de una gestión migratoria responsable y humana", expresó.

