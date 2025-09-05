Unicef dona tres centros de atención para niños y mujeres embarazadas en proceso migratorio

El director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester y la representante de Unicef en el país, Anyoli Sanabria durante la firma de la donación de tres centros de atención. ( FUENTE EXTERNA )

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) donó este viernes a la Dirección General de Migración (DGM) tres instalaciones destinadas a la atención de niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes en proceso de interdicción migratoria.

Las estructuras se encuentran ubicadas en los centros de procesamiento migratorio de Santiago, Dajabón y Elías Piña.

Las instalaciones están equipadas con mobiliario adecuado, baños, oficinas para atención psicosocial y gestión de casos, áreas de descanso y espacios lúdicos para los niños.

También cuentan con:

Accesos inclusivos para personas con discapacidad

para personas con discapacidad Sistemas de climatización ,

, Diseños que aseguran privacidad, seguridad y un ambiente acogedor

Según se informó en una nota de prensa, el valor total de los recintos supera los 18.2 millones de pesos. Las edificaciones fueron construidas, equipadas y habilitadas por Unicef, y al ser entregadas, la DGM asumió el compromiso de utilizarlas de forma correcta.

Te puede interesar Director de Migración llama a extranjeros indocumentados a que "salgan por su cuenta" del país

Firmas

El acto de entrega fue encabezado por la representante de Unicef en el país, Anyoli Sanabria, y el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD. La gestión de estos espacios estará a cargo de la DGM, en coordinación con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

La delegada de Unicef explicó que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de ese organismo para proteger a la población que representa. De su lado, Lee Ballester destacó la importancia de estas colaboraciones para atender a los grupos más vulnerables en el marco de la legalidad.

"El respeto a la dignidad humana, especialmente de los niños y las mujeres, es un compromiso de nuestra institución. Estos Espacios Seguros refuerzan nuestro trabajo en favor de una gestión migratoria responsable y humana", expresó.