Abinader encabeza la entrega de 70 viviendas a familias desalojadas en Imbert

Presidente también inaugura dos escuelas en Puerto Plata que beneficiarán a más de mil estudiantes ( CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader entregó este sábado 70 viviendas en el sector Kosovo de Imbert, destinadas a familias desalojadas hace una década del paraje Maggiolo, en Cofresí, Puerto Plata.

La obra beneficia a más de 250 personas que ahora cuentan con un techo seguro.

Las casas, construidas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), forman parte de un complejo habitacional compuesto por 35 dúplex, cada uno con dos unidades de aproximadamente 60 metros cuadrados.

Los beneficiarios fueron desplazados durante la ampliación de la carretera Navarrete–Puerto Plata y por la ocupación privada de terrenos cercanos al vertedero municipal.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/06/whatsapp-image-2025-09-06-at-35801-pm-1-dc7bdb97.jpeg La obra beneficia a más de 250 personas que ahora cuentan con un techo seguro. (CÉSAR JIMÉNEZ)

Dos nuevos centros educativos en Puerto Plata

En la misma jornada, Abinader inauguró la Escuela Primaria Saballo y la Escuela Básica Vuelta Larga, con capacidad total para más de 1,000 estudiantes.

El viceministro de Supervisión y Control de la Calidad Educativa, Óscar Amargós, destacó que estos planteles abren oportunidades de igualdad y fortalecen el derecho a la educación.

Escuela Primaria Saballo: capacidad para 735 alumnos, 21 aulas y una inversión de RD$109,089,230.55.

Escuela Básica Vuelta Larga: capacidad para 350 alumnos, 12 aulas y una inversión de RD$58,505,624.08.

Ambas instituciones cuentan con biblioteca, salón multiusos, comedor, enfermería, áreas verdes, juegos infantiles y plaza cívica.