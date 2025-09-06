La Alcaldía de Santiago iniciará trabajos de terminación de la Estación Central de los Bomberos

Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago de los Caballeros. ( FUENTE EXTERNA )

La Alcaldía de Santiago anunció que el martes 9 de septiembre iniciará los trabajos para concluir la Estación Central de los Bomberos, ubicada en el sector El Dorado, cuya construcción estuvo detenida por más de 15 años.

El alcalde Ulises Rodríguez informó que ese día se realizará el primer picazo, acto que simboliza la reanudación de una obra reclamada por la ciudadanía.

"Este martes 9, a las 10 de la mañana, daremos el primer picazo para la construcción de una nueva estación de bomberos", expresó Rodríguez.

Instalaciones adecuadas

La institución explicó que el proyecto permitirá fortalecer la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de Santiago, dotándolo de instalaciones adecuadas para responder de manera más eficiente a las emergencias.

La terminación de la estación será financiada con recursos incluidos en el presupuesto municipal correspondiente al año 2025.

