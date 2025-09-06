El vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez asumió este sábado como nuevo comandante general de la Armada de República Dominicana, en un acto encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y otros miembros del alto mando militar.

La ceremonia se realizó en la sede central de la institución naval, como parte del protocolo establecido tras la emisión del Decreto 516-25, que designó al vicealmirante en el cargo.

Durante su discurso, Crisóstomo Martínez expresó que se siente "muy orgulloso" de asumir este reto y de ser marino, al tiempo que ratificó su compromiso cumplir con la Constitución y las leyes.

"Hoy ratificamos nuestro compromiso ante ustedes y ante nuestros aliados de cumplir con la Constitución, las leyes, acuerdos y tratados internacionales, fortalecer nuestras capacidades y mantener la listeza operacional para enfrentar de manera contundente, las amenazas que afectan a nuestra nación y a la región", dijo.

El nuevo comandante general también pidió a su cuerpo de oficiales y alistados entrega total, sentido de pertenencia, amor por la institución y "un comportamiento ejemplar dentro y fuera del uniforme".

En su intervención, expresó gratitud por la confianza depositada en su persona y destacó que la eficiencia institucional y el profesionalismo serán pilares de su gestión. "La misma será el grito de batalla de nuestra gestión", señaló, refiriéndose al avance de la institución en sus capacidades operativas.

El acto

El vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez, comandante saliente, entregó la bandera de mando como parte de la tradición protocolar y asumió su nuevo rol como viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros.

En la actividad también fueron presentados los nuevos integrantes del Estado Mayor Naval, incluyendo al contralmirante Anthony Manuel T. Jiminian Objío como subcomandante general y al contralmirante Juan Gilberto Núñez Abreu como inspector general.

La Armada reafirmó con esta ceremonia su misión de proteger la soberanía marítima y garantizar la seguridad en los espacios marítimos y costeros de la nación.

