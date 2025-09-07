×
Contrabando en República Dominicana
El Ejército ocupa cargamento de cigarrillos, bebidas alcohólicas y ajo en operativo en Comendador

La mercancía ilícita era cargada en mulos en la comunidad La Meseta

    Expandir imagen
    El Ejército ocupa cargamento de cigarrillos, bebidas alcohólicas y ajo en operativo en Comendador
    Cargamento de cigarillos, bebidas alcohólicas y ajo introducido al país de contrabando. (FUENTE EXTERNA)

    El Ejército de República Dominicana (ERD) ocupó una carga de diferentes mercancías introducidas al país de contrabando, durante un operativo ejecutado en la comunidad La Meseta, del distrito municipal de Guayabo, en la provincia Elías Piña.

    Los soldados del ERD interceptaron a seis mulos cargados con la mercancía ilícita.

    Expandir imagen
    Mulas que estaban cargadas de la mercancía ilícita. (FUENTE EXTERNA)

    Los individuos que llevaban a los animales emprendieron la huida al notar la presencia militar, aprovechando la oscuridad y la densidad de la vegetación.

    Al requisar la carga encontraron 14.5 cajas de cigarrillos marca Capital, equivalentes a 145,000 unidades, 38 paquetes de whisky marca Gold, con 24 unidades pequeñas cada uno, para un total de 912 botellas y tres sacos de ajo.

    Tanto los animales como la mercancía decomisada fueron trasladados a la Fortaleza La Estrelleta del ERD, para los fines legales procedentes.

