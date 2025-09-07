Migración: Más de 115 mil haitianos indocumentados salieron de RD por voluntad propia en ocho meses

Haitianos regresan desde el este de la República Dominicana hacia su país, en mayo del 2025. ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO )

De los inmigrantes haitianos establecidos irregularmente en el país, 115,461 han retornado por voluntad propia a su nación de origen en los primeros ocho meses del 2025, según las estadísticas oficiales de la Dirección General de Migración (DGM).

Esas salidas son consideradas como un producto de las medidas para la interdicción y deportación de extranjeros indocumentados, dispuestas por el Gobierno, y que son ejecutadas por la DGM.

Según las cifras de Migración, en enero pasado 14,749 haitianos sin aval legítimo para estar en el país tomaron la decisión de regresar a su patria; en febrero lo hicieron 9,643; en marzo, 12,322; en abril, 12,245: en mayo, 13,047; en junio, 15,017; en julio, 17,852 y en agosto, 20,586.

"La DGM ha otorgado facilidades, respeto y garantías para que esos retornos se realicen de manera segura y bajo el principio de que el proceso, igual que las repatriaciones, fomenta una migración más ordenada y humana, la que contribuye a la seguridad ciudadana, protege a los entes sociales e influye contra el tráfico de personas", aseguró la institución en una nota de prensa.

Especificó que cualquier facilidad que otorgue para el retorno voluntario de los extranjeros en condición irregular es independiente de las medidas de control que se implementan en estricto cumplimiento de la Ley 285-04.

Expresó que ese apoyo se corresponde con la iniciativa del presidente Luis Abinader, quien exhortó a los haitianos en condición irregular a abandonar el país.

La DGM advirtió que continuará cumpliendo con las directrices del Gobierno y el mandato del Consejo de Defensa y Seguridad de la nación, para salvaguardar la seguridad y soberanía nacional.

