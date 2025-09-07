RD trabaja junto a EE. UU. en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, habla a la prensa en Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, reafirmó este domingo que la República Dominicana mantiene cooperación activa con Estados Unidos y otros países aliados en la lucha contra el narcotráfico en la región del Caribe.

El funcionario ofreció estas declaraciones durante un operativo médico realizado en Puerto Plata, encabezado por el presidente Luis Abinader, al responder sobre la presencia de flotas estadounidenses en aguas caribeñas.

"Hay unas flotas desplegadas en el Caribe permanentemente. Nuestras agencias trabajan en coordinación con todos los países amigos para enfrentar los ilícitos y el flagelo del narcotráfico en nuestras regiones", dijo Fernández Onofre.

Fernández Onofre reiteró que esta colaboración permite reforzar la vigilancia marítima, mejorar la efectividad de los operativos conjuntos y contribuir a la seguridad regional, protegiendo la soberanía nacional y apoyando la lucha contra las organizaciones criminales que operan en la zona.

"Nuestra misión es proteger la soberanía nacional y, al mismo tiempo, contribuir a la seguridad regional trabajando de la mano con los países amigos", puntualizó el ministro de Defensa.

Contexto regional

El despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe se enmarca en los esfuerzos internacionales para frenar las rutas utilizadas por el narcotráfico.

Hasta septiembre de 2025, incluye al menos ocho buques de guerra y un submarino nuclear, entre ellos destructores de misiles guiados clase Arleigh Burke, buques de transporte de tropas anfibios clase San Antonio y un buque de asalto anfibio clase Wasp.

Estas naves transportan más de 4,000 marines y marineros, operando bajo el Comando Sur de EE. UU., en coordinación con aliados regionales.