VIDEO | Apresan a un hombre acusado de matar a otro en supuesto negocio de venta de arma de fuego en Puñal

El crimen ocurrió el 29 de agosto en la avenida que da acceso al Aeropuerto Cibao

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook

La Policía Nacional informó el arresto de un hombre acusado de asesinar a otro durante un supuesto negocio de venta de un arma de fuego, hecho ocurrido el pasado 29 de agosto en el municipio de Puñal, provincia Santiago.

El detenido fue identificado como Tilson Rafael Gómez, de 42 años, señalado como el responsable de la muerte de Mario Luis Mejía González, de 36, cuyo cuerpo fue hallado dentro de su vehículo en la avenida de acceso al Aeropuerto Internacional del Cibao.Víctor Manuel Espaillat.

Según el reporte policial, la víctima fue citada bajo el pretexto de una transacción de compra y venta de un arma de fuego.

En el lugar del encuentro, una zona poco transitada, a Mejía González le propinaron varias heridas de bala que le provocaron la muerte.

Los atacantes despojaron a la víctima de una suma de dinero, su teléfono celular y otras pertenencias personales antes de huir del lugar.

Investigación

Fiordaliza Popa Arias, vocera de la Policía Nacional en Santiago, informó que el arresto de Gómez se produjo tras una ardua labor de investigación e inteligencia, que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de evidencias.

Indicó que durante el proceso, las autoridades ocuparon un arma de fuego y una motocicleta presuntamente utilizadas en el crimen, las cuales permanecen bajo custodia para fines probatorios.

Al detenido le conocerán medida de coerción en las próximas horas.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.