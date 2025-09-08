Policía reforzará seguridad en escuelas tras apuñalamiento de estudiante en el liceo Fidel Ferrer

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, arrestó a dos jóvenes involucrados en la riña del pasado jueves 4 de septiembre ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades anunciaron este lunes un reforzamiento de la seguridad en los planteles escolares, luego de que un estudiante de 17 años fuera herido por otros jóvenes la semana pasada con un arma blanca a la salida del Liceo Fidel Ferrer, ubicado en el sector ensanche La Fe, Distrito Nacional.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, explicó que la medida será implementada en coordinación con la Policía Escolar para prevenir la repetición de incidentes de este tipo en las inmediaciones de los centros de enseñanza.

El caso también fue abordado durante la rueda de prensa tras la reunión de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader, que contó con la asistencia del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, cuya presencia estuvo enfocada en coordinar acciones conjuntas frente a la violencia en las escuelas.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que la integración de Educación a la Fuerza de Tarea busca establecer protocolos claros para canalizar denuncias de bullying, violencia física, psicológica o abuso sexual.

"El derecho de todos los niños, niñas y adolescentes es superior a todo. Por eso hemos invitado al ministro de Educación para integrarnos en este protocolo y reaccionar de manera más rápida para protegerlos", indicó.

La funcionaria agregó que los docentes, orientadores y psicólogos tendrán un rol fundamental en la detección temprana de conductas de riesgo, lo que permitirá una reacción más rápida y efectiva de las autoridades.

Un joven y adolescente bajo arresto

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, arrestó a dos jóvenes involucrados en la agresión ocurrida el pasado jueves 4 de septiembre.

Los detenidos fueron identificados como Endy Rafael Antigua Matos, de 18 años, y un adolescente de 16 años, cuyo nombre se omite por razones legales, quienes presentan heridas cortantes en un hombro y un brazo, respectivamente.

Ambos fueron atendidos en el Hospital Santo Socorro y posteriormente conducidos al destacamento policial de "La 40", en Cristo Rey, para los fines correspondientes.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los jóvenes sostuvieron una riña donde agredieron al estudiante, de 17 años, quien recibió una estocada en la espalda. Permanece ingresado bajo cuidado médico.

La intervención policial logró dar una respuesta oportuna que permitió detener a los presuntos agresores.