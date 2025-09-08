Fuertes ráfagas de viento acompañadas de lluvias y granizos se registraron la tarde de este lunes en el municipio de Licey al Medio, provincia Santiago.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas lesionadas.

Además del fenómeno en Licey al Medio, en otros municipios de la provincia hubo intensas precipitaciones.

Lluvias han sido constantes

En San José de las Matas, Puñal, Navarrete y Tamboril, otras localidades de Santiago, las lluvias han sido constantes.

Mientras que en el municipio cabecera (Santiago de los Caballeros) se han producido aguaceros de moderados a débiles.

Francisco Arias, director provincial de la Defensa Civil, exhortó a la población a mantenerse atenta a las orientaciones de los organismos de socorro, especialmente a quienes residen en comunidades vulnerables.

Arias aseguró que la institución se mantiene en vigilancia permanente y preparada para brindar asistencia inmediata en caso de cualquier eventualidad.

Provincias en alerta:

Santiago es una de las nueve provincias en alerta verde debido a los efectos de una vaguada.

Además están:

San Juan

Dajabón

Monseñor Nouel

La Vega

Elías Piña

San José de Ocoa

Puerto Plata

Valverde