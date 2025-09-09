La Diócesis de Mao-Montecristi suspende a un sacerdote por denuncia de abuso sexual de dos hermanas

Imagen ilustrativa. Las denunciantes de abuso sexual ya son mayores de edad ( FUENTE EXTERNA )

La Diócesis de Mao-Montecristi anunció este martes la suspensión de un sacerdote tras ser señalado por alegadamente abusar sexualmente de dos hermanas cuando éstas tenían alrededor de 12 años de edad.

Se trata del padre Alejandro Anselmo Peña Sánchez.

Las denunciantes, hoy mayores de edad, aseguran que los hechos ocurrieron hace varios años cuando eran menores de edad.

Según dicen, el religioso las tocaba de manera indebida y les decía que "eso no era nada malo" mientras las agredía.

En un comunicado oficial, la diócesis informó que Peña Sánchez ha sido apartado del ejercicio público de su ministerio para fines de investigación.

Brindan ayuda psicológica a las víctimas

Asimismo, la institución eclesiástica expresó su compromiso de brindar asistencia espiritual y psicológica a las presuntas víctimas.

Además, se compromete en acompañarlas en los procedimientos correspondientes.

Al dar a conocer la suspensión en un documento firmado por la Dirección de Comunicación de la Conferencia Episcopal Dominicana (CED), la Iglesia recuerda las palabras del Papa Francisco: ´En la Iglesia no hay lugar para el abuso ni para encubrirlo´,

Las acusaciones han generado preocupación en la feligresía de Mao-Montecristi.

