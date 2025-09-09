Ejército intercepta dos vehículos y desmantela operación de transporte ilegal de haitianos en Mao

Desarticulada operación de transporte ilegal de indocumentados en Mao-Valverde. Once nacionales haitianos detenidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de República Dominicana detuvo una yipeta Nissan azul en la que eran transportados once nacionales haitianos en condición migratoria irregular, durante un operativo realizado en el sector Callejón de Las Guayabas del municipio Mao, provincia Valverde.

El vehículo era conducido por el señor Ángel Collado, quien no portaba documentos de identidad al momento de la detención.

Entre los extranjeros viajaban cinco hombres y seis mujeres.

De acuerdo con las investigaciones, la yipeta estaba siendo flanqueada por un carro Kia K5 gris, placa A887401, en el que se trasladaban cuatro dominicanos.

Los dominicanos fueron identificados como Frantoni Mercedes Ventura, Cristofer Gómez Díaz, Wandy Daniel Rodríguez y Lenin Geroney Durán, a quienes se les ocuparon RD$70,520 pesos dominicanos y US$100 dólares estadounidenses.

Justicia

Tanto los detenidos, como los vehículos y los extranjeros en condición irregular fueron trasladados a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército, para los procesos del Ley correspondientes.

