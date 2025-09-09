Fitram publica licitación del monorriel de Santo Domingo

El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram) dio a conocer este martes el pliego de condiciones de la licitación pública nacional para la construcción del monorriel de Santo Domingo.

El sistema fue diseñado para transportar a más de un millón de habitantes de Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, con una demanda inicial estimada en 12,500 pasajeros por hora y hasta 306,000 pasajeros diarios en su tramo más cargado.

De acuerdo con el documento, la operación arrancará con trenes de cuatro vagones, cada uno con capacidad de 562 pasajeros, lo que permitirá un flujo de 22,480 pasajeros por hora por sentido. La frecuencia entre trenes será de apenas 90 segundos, gracias a un sistema de señalización automática.

El diseño, además, contempla expansiones futuras con trenes de seis vagones, capaces de transportar hasta 34,160 pasajeros por hora por sentido, en respuesta al crecimiento de la demanda en Santo Domingo Este.

Trazado y conexiones

El proyecto abarca 10.5 kilómetros y 12 estaciones, desde el puente Juan Carlos, en la avenida Charles de Gaulle (Santo Domingo Este), hasta el Centro Olímpico, en el Distrito Nacional.

En su trayecto cruzará la autopista Las Américas, la avenida España y el río Ozama por la avenida Duarte, hasta llegar a la avenida San Martín, donde conectará con las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo.

Proceso de licitación

La licitación corresponde al procedimiento FITRAM-CCC-LP-2025-0001, convocado para el próximo 23 de octubre de 2025, de 10:00 a 11:00 de la mañana.

Ese día se recibirán y abrirán las propuestas técnicas ("Sobre A") y económicas ("Sobre B"), tanto de manera presencial en la sede de FITRAM, en la avenida Bolívar, sector La Esperilla, como en línea a través de Microsoft Teams.

Las ofertas deberán presentarse en pesos dominicanos y los interesados tendrán que estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado. La evaluación otorgará 55 puntos a la experiencia específica, 35 a los equipos y herramientas disponibles y 10 al plan de trabajo y metodología.

Complemento al sistema de transporte

Fitram resaltó que el monorriel no solo ampliará la cobertura del transporte masivo, sino que complementará al Sistema Integrado de Transporte (SIT), al Metro y al Teleférico, fortaleciendo el efecto de red y contribuyendo a reducir la congestión vehicular, disminuir la contaminación ambiental y elevar la calidad de vida de los ciudadanos.