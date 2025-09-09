Indotel invertirá más de 900 mil dólares en equipos para el Sistema Nacional de Alerta

El director ejecutivo del Sistema 911, coronel Randolfo Rijo Gómez y el presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, al firmar el acuerdo. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) firmó un convenio con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 mediante el cual se comprometió a invertir más de 900 mil dólares en la adquisición e instalación de equipos tecnológicos para la implementación del Sistema Nacional de Alerta, a fin de garantizar que la población reciba mensajes de emergencia de manera rápida, masiva y geolocalizada.

El acuerdo, rubricado por el presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, y el director ejecutivo del 911, coronel Randolfo Rijo Gómez, establece la provisión de fondos para la compra, instalación y funcionamiento de los equipos que colocarán a la República Dominicana a la vanguardia en materia de seguridad y protección ciudadana.

"Con este convenio reafirmamos que la tecnología está al servicio de la gente. Nuestro objetivo es garantizar que, ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía pueda recibir alertas oportunas que salven vidas y reduzcan riesgos", expresó Gómez Mazara, al destacar la importancia de contar con un sistema que respalde las instituciones de socorro.

De su lado, el director del Sistema 911, Rijo Gómez, señaló que "es un día de gran importancia para el fortalecimiento de la seguridad y la atención a emergencias en el país".

"La implementación de Alerta RD será una herramienta que permitirá responder con mayor rapidez y coordinación ante situaciones críticas, garantizando que la tecnología y las telecomunicaciones estén siempre al servicio de la seguridad ciudadana", expresó.

El convenio contempla una inversión de US$929,256.59, aprobada por el Consejo Directivo de Indotel en su Sesión 027-2025, celebrada el 14 de agosto de este año.

Los fondos se destinarán a la compra e instalación de los equipos tecnológicos que apoyarán la operación del Sistema Nacional de Alerta. Este esfuerzo busca garantizar un funcionamiento continuo, seguro y libre de interrupciones en la transmisión de mensajes a la ciudadanía.

Sistema Nacional de Alerta

El Sistema Nacional de Alerta se fundamenta en la tecnología Cell Broadcast, que permite enviar notificaciones simultáneas a los teléfonos móviles en áreas específicas, sin depender de la saturación de las redes tradicionales.

De esta manera, las autoridades podrán informar en tiempo real sobre fenómenos atmosféricos, emergencias sanitarias, amenazas a la seguridad y otras eventualidades que representen riesgos para la población.

Este acuerdo se enmarca en la visión del Gobierno dominicano de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta, consolidando una cultura de seguridad ciudadana.

Tanto Indotel como el 911 coincidieron en que la implementación de este sistema contribuirá a reducir el impacto de los desastres y a proteger vidas, bienes y derechos fundamentales de los dominicanos.