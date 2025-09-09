La primera alerta presidencial llega sin tildes y usuarios lo advierten

El mensaje de prueba del Sistema Nacional de Alertas, difundido este martes por la red móvil de Claro y recibido en teléfonos Android del Gran Santo Domingo, Santiago y San Juan de la Maguana. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

El mensaje de prueba del Sistema Nacional de Alertas, difundido este martes por la red móvil de Claro y recibido en teléfonos Android del Gran Santo Domingo, Santiago y San Juan de la Maguana, llegó con omisión general de tildes en su redacción.

El aviso, rotulado como "Alerta presidencial", informaba que se trataba de una prueba técnica del sistema para futuras notificaciones de emergencias y seguridad pública. En el texto, palabras que debieron acentuarse como pública, técnica, móvil, Policía y Público aparecieron sin tilde.

Reacciones en redes

Usuarios en redes sociales advirtieron la falta de tildes, cuestionando la corrección de un mensaje oficial que aspira a transmitir seriedad y confianza. Otros atribuyeron la omisión a posibles limitaciones del formato de difusión masiva entre redes y dispositivos.

En fase de prueba

Aunque se trató de una prueba técnica, el detalle expuso un punto a corregir antes de la operación plena.

Objetivo del sistema

De acuerdo con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), el Sistema Nacional de Alertas busca preservar vidas y bienes materiales al mantener informada a la ciudadanía antes, durante y después de una emergencia. La República Dominicana se coloca así en línea con estándares internacionales en materia de prevención, mitigación y respuesta ante desastres.

La alerta emitida este martes constituye el primer ejercicio público de este sistema, que a futuro se convertirá en una herramienta clave de comunicación en momentos críticos para la seguridad de la población.