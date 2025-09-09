Telemicro afirma que nadie puede usar canal 3 hasta que el tribunal emita sentencia

El Grupo Telemicro advirtió en una declaración escrita que el canal 3 de televisión no puede salir al aire mientras el Tribunal Superior Administrativo (TSA) decida sobre su titularidad, citando para ello una resolución del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

La advertencia surge a partir de una solicitud de información presentada por Josefa Adames de Jesús, representante de Telemicro, ante la oficina de Libre Acceso a la Información Pública del Indotel. La respuesta, firmada por la funcionaria Claudia Michelle Rivera Furet, señala que la autorización de transferencia sobre el canal 3 fue sobreseída "hasta tanto la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo emita una decisión con relación a la titularidad del canal 3 virtual y que dicha decisión adquiera la condición de la cosa irrevocablemente juzgada".

Telemicro sostiene que el canal 3 es de su propiedad desde 1994, cuando le fue concedido mediante decisión de la entonces Dirección General de Telecomunicaciones por autorización del presidente Joaquín Balaguer, y que esa titularidad fue ratificada el 3 de julio de 2004 mediante disposiciones del Indotel.

En su comunicado, el grupo denuncia que "a pesar de esa inequívoca imposibilidad jurídica, el grupo ACD Media y su representante, en un marcado desafío y de notoria ilegalidad, organizó recientemente un acto de lanzamiento del Canal 3, convocando diferentes personalidades, simulando tener derechos sobre dicho medio, cuando en realidad carece de autorización del organismo regulador de las telecomunicaciones para hacer uso y transmisiones que de forma categórica habían sido restringidas".

La declaración añade que "no puede confundirse a la población con informaciones distorsionadas o engañosas, ya que la entidad Franasyl, a quien le habían sobreseído, suspendido o inhabilitado unas cuestionables autorizaciones sobre el canal 3, con mucho menos razón podía ceder permiso alguno al Grupo ACD Media para efectuar transmisiones o actividades precipitadas que el propio Indotel había prohibido categóricamente y que la exponen a ineludibles sancionamientos legales".

A pesar de los litigios, el canal virtual 3 está siendo operado actualmente por el Grupo ACD Media, que preside el periodista Danny Alcántara.