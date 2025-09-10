Pareja de uno de los abatidos por la Policía en Santiago dice que no era delincuente

En la escena tras el enfrentamiento a tiros, las autoridades habrían ocupado varias armas de fuego, incluyendo un fusil. ( DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ )

Familiares de José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años, uno de los cinco fallecidos en un presunto intercambio de disparos con la Policía Nacional en Santiago, aseguran que el joven no era un delincuente.

Su pareja Mary Fabián, asegura que era un barbero que se encontraba en su lugar de trabajo al momento del suceso .

El informe preliminar de la Policía Nacional indica que el enfrentamiento ocurrió tras una persecución a un grupo que se desplazaba en un carro Kia blanco y que, supuestamente, había cometido un hecho delictivo.

En la escena, las autoridades habrían ocupado varias armas de fuego, incluyendo un fusil.

Sin embargo, la versión de Fabián es completamente diferente al reporte policial.

Ella relató que él estaba en la peluquería trabajando cuando se desató el tiroteo.

"Esa muerte no va a quedar impune porque no fue a un delincuente que mataron, fue a un barbero que estaba trabajando", declaró Fabián.

Sostuvo que, al momento de la balacera, Valerio Estévez solo tenía en sus manos las tijeras con las que trabajaba.

Fabián solicita que se muestren los videos de las cámaras de seguridad para corroborar su versión.