Identifican ocupación irregular de terrenos públicos en Verón por un valor de US$12.9 millones

Una comisión que investiga los bienes municipales en Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia, informó este jueves que ha identificado hasta el momento 99,828.96 metros cuadrados de terrenos públicos ocupados por particulares y empresas, lo que representa un valor aproximado de 12.9 millones de dólares, es decir, unos 817 millones de pesos, según los precios del mercado en la zona (130 dólares el metro cuadrado).

Conforme a una nota de prensa, la investigación es encabezada por Uridy Marte, vocal del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Junta Municipal de Verón-Punta Cana. La edil ha cuestionado la legalidad de estas ocupaciones y exigir claridad sobre el patrimonio del distrito turístico.

De acuerdo con los datos ofrecidos, los terrenos identificados se encuentran distribuidos en diferentes sectores de Verón, Bávaro, Friusa y zonas aledañas. Los títulos de propiedad emitidos a nombre del Estado dominicano abarcan diferentes períodos (entre 2010, 2012, 2017, 2020, 2022 y 2023) y corresponden a distintas categorías de uso.

La comisión detalla que hasta ahora se han identificado:

58,655.39 metros cuadrados como terrenos de dominio público

36,999.73 metros cuadrados designados como áreas verdes

4,173.84 metros cuadrados en áreas institucionales

El caso más llamativo

Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de un lote de 14,016.16 metros cuadrados, con designación catastral No. 505665563842 y matrícula No. 1000028340, cuyo título de propiedad data del 14 de octubre de 2010 y que, según la comisión, está ocupado por la Cooperativa Coopfvieste, a pesar de ser un terreno de dominio público.

Marte sostuvo que esta situación no solo pone en evidencia irregularidades puntuales, sino que abre la posibilidad de que miles de metros cuadrados adicionales se encuentren en manos de particulares.

Miembros de la comisión

Los demás miembros de la comisión son: Héctor Morel, diácono de la Iglesia católica; Esteban Santana, presidente de la Confraternidad de Pastores de Punta Cana; Fernando Placeres, comunicador y vocero de la comisión, y Elvis Martínez, ex vocal de la Junta Distrital.

También, la notario público Carmen Ceballos y abogados y agrimensores que, de forma voluntaria, se han sumado a esta iniciativa.

De acuerdo a la nota, lo que pretende la comisión es establecer un inventario riguroso de los terrenos municipales, con miras a garantizar que puedan ser destinados a obras futuras que beneficien directamente a la comunidad.

Finalmente, los miembros del equipo señalaron que este proceso de fiscalización, esclarecimiento y recuperación responde al interés de los munícipes de Verón-Punta Cana, quienes desde hace años reclaman transparencia sobre el uso y destino del patrimonio público.

