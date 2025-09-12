Conani aún cuida a la menor embarazada por condenado

Conani todavía cuida de la niña que fue violada. ( FUENTE EXTERNA )

La niña de 12 años que fue violada y embarazada en 2024 en el sector Los Frailes II continúa bajo resguardo del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en un entorno de protección integral, mientras se evalúa su posible reintegración familiar tras la condena definitiva de su agresor.

El caso, que conmocionó al país por la gravedad del delito y la edad de la víctima, culminó con una sentencia de 20 años de prisión contra el responsable, quien mantenía vínculos familiares con la menor.

La condena fue dictada por tribunales competentes tras un proceso penal que incluyó pruebas médicas, testimonios, peritajes psicológicos y evidencias documentales.

Más protección

Desde que se conoció el caso, la menor fue acogida por el sistema de protección estatal, recibiendo atención psicológica, médica y educativa en un centro especializado del Conani. Según fuentes oficiales, se ha trabajado en coordinación con el Ministerio Público, el Poder Judicial y entidades de salud para garantizar su bienestar físico y emocional.

La posible reintegración familiar está siendo evaluada por equipos técnicos multidisciplinarios, los cuales consideran factores como la seguridad del entorno, la idoneidad de los tutores y el impacto emocional del proceso judicial. "La prioridad es preservar la integridad de la niña y asegurar que cualquier decisión esté basada en criterios técnicos, jurídicos y humanos", indicó una fuente vinculada al proceso.

Condena y contexto

El agresor fue procesado por violación sexual agravada y condenado en todas las instancias judiciales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia. El caso se manejó bajo estrictas medidas de protección, dada la condición de vulnerabilidad de la víctima y el vínculo familiar con el imputado.

Organizaciones defensoras de derechos de la niñez han destacado la importancia de este fallo como precedente judicial, pero advierten que aún persisten brechas en la prevención, y atención integral a víctimas de abuso sexual infantil.

Reforzar políticas públicas

Diversos sectores han reiterado la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección infantil, especialmente en comunidades vulnerables. Proponen ampliar la cobertura de atención psicosocial, mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar que los agresores no tengan posibilidad de reincorporarse a entornos vinculados a la niñez o la docencia.

"Este caso debe servir como llamado de alerta para reforzar la vigilancia comunitaria, la formación de docentes y el rol de las escuelas como espacios seguros. La niñez dominicana merece crecer libre de violencia y con garantías de protección", expresó una vocera de una ONG especializada en derechos infantiles.