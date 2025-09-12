Migración refuerza control en interdicciones y protocolo en hospitales

El director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, reunido con los encargados y coordinadores nacionales de interdicción de la institución. ( FUENTE EXTERNA )

El director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, encabezó este viernes una reunión con los encargados y coordinadores nacionales de interdicción para reforzar los protocolos aplicados durante los operativos migratorios en todo el país.

Uno de los principales temas abordados fue la supervisión de los 400 agentes que actualmente realizan pasantías en 19 provincias. Estos agentes, ya entrenados teóricamente, deben garantizar el cumplimiento del protocolo en hospitales públicos durante sus intervenciones.

Durante el encuentro, también se orientó a los encargados provinciales sobre la planificación de los operativos en función de los recursos disponibles.

Migración informó que la medida busca asegurar una aplicación eficiente de la ley sin afectar el acceso a servicios médicos ni vulnerar derechos fundamentales.

Transparencia y ética

Lee Ballester reiteró que todo el personal debe actuar con ética, respeto y transparencia.

Advirtió que serán sancionados los agentes que incurran en maltratos o conductas indebidas hacia las personas durante los operativos, sin importar su nacionalidad.

En la reunión se revisaron además los resultados operativos recientes y se emitieron directrices sobre el mantenimiento de la flotilla vehicular y la gestión del personal, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las acciones en el terreno.