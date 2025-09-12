El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, encabezó este viernes una misa de acción de gracias, por motivo del 63 aniversario de la institución, donde ponderó los avances en materia de agua potable y saneamiento en el país.

En el acto religioso, Arnaud reafirmó el compromiso de llevar agua potable, en cantidad y calidad a todos los dominicanos.

Dijo que desde el año 2020 a la fecha, el gobierno de Luis Abinader ha puesto el agua como eje fundamental.

"Eso lo evidencian los más de setenta proyectos que nosotros, solamente desde el Inapa hemos entregado, los más de sesenta mil millones de pesos que se han invertido entre todas las instituciones de agua potable y saneamiento", dijo Arnaud entrevistado por periodistas.

Entre los avances de su gestión, el funcionario destacó la colocación de 3,000 kilómetros de tuberías, "que equivale de ir a la Catedral Primera de América, en la Ciudad Colonial, a San Juan, Puerto Rico, ida y vuelta dos veces".

"Hemos logrado nivelar también lo que es el servicio de agua potable, también el tratamiento de las aguas residuales", destacó.

Arnaud habló de la importancia de la que la población haga conciencia de que el agua es un recurso finito y del costo que tiene llevarla hasta los hogares. "Eso tiene un costo y todos tenemos que saberlo para poder tener sistemas eficientes", acotó.

Asimismo, agradeció a los colaboradores del Inapa su dedicación y esfuerzo para que la institución pueda mostrar avances en la mejora de la calidad de vida del pueblo dominicano.

Ofrenda floral

La eucaristía fue oficiada por el párroco David Soriano, en la Catedral Primada de América.

Luego de la misa, Wellington Arnaud y funcionarios de la institución, depositaron una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

