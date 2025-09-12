Yeni Berenice ordena investigar la muerte de cinco hombres por agentes de la Policía en Santiago

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó este viernes al director general de Persecución del Ministerio Público y a la fiscal de Santiago para que encabecen directamente las investigaciones en torno a las circunstancias en las que cinco hombres fueron abatidos por agentes de la Policía Nacional la tarde del pasado miércoles, en una plaza comercial de La Barranquita.

De acuerdo con una nota de prensa, Reynoso envió una comunicación al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de Persecución, y a la fiscal interina de Santiago Quirsa Abreu, en la que les solicita realizar las indagatorias de lugar para "determinar las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso en cuestión y proceder conforme el resultado de la misma".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/10/policia-herido-en-tiroteo-que-dejo-5-delincuentes-muertos-en-santiago-74b7a8dd.jpg (ARCHIVO DL/PABLO GONZÁLEZ)

Los abatidos

Los fallecidos fueron identificados por la Policía como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez. Dos de ellos fallecieron en el lugar del hecho.

Los cuerpos de los fallecidos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

El hecho se produjo en edificio en la avenida Olímpica, del sector La Barranquita, de Santiago, en la que, conforme informó la Policía, se produjo una balacera entre el grupo de civiles y sus agentes, en la cual resultó herido el cabo Yohandy Encarnación, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud de esa provincia.

Indicó, además, que huyó del lugar un hombre al que perseguían, y que supuestamente es el cabecilla de una "red criminal", a la que dice pertenecían los fallecidos. La Policía identificó al prófugo como Ronny Abel Sánchez Morillo, alias "Mudita".

Te puede interesar Un policía herido en enfrentamiento que dejó cinco presuntos delincuentes muertos en Santiago