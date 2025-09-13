Nuria Piera informa que reportaje sobre Senasa no salió al aire por "problemas técnicos"

La periodista Nuria Piera informó este sábado que la segunda parte de su reportaje investigativo sobre el Seguro Nacional de Salud (Senasa), no fue transmitido por televisión debido a supuestos "problemas técnicos" en Color Visión, canal donde se difunde su programa semanal.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Piera explicó que, según le informaron los técnicos de la planta televisora, el archivo del programa no pudo ser abierto en el sistema, lo que impidió su salida al aire en el horario habitual.

"Bueno amigos, muchas personas me han escrito y me han llamado para preguntar por qué el programa no está en vivo. La verdad es que tampoco lo sé", expresó la periodista.

Agregó que su equipo trabaja junto a los técnicos del canal para resolver el inconveniente, al tiempo que confirmó que el reportaje ya está disponible en su canal de YouTube, "Nuria Piera".

Califica la situación como "extraña"

La comunicadora calificó la situación como "extraña", dado que el trabajo aborda presuntas irregularidades administrativas en Senasa, entidad estatal responsable del aseguramiento en salud.

"Sí, está raro, porque si nunca había pasado, que ocurra ahora con este trabajo pues sí está raro. Una casualidad que no debió pasar con este tema, sino quizá con otros", comentó.

Posición de Color Visión

Color Visión emitió un comunicado en el que explicó que el inconveniente técnico fue con el disco duro que almacena el contenido.

Comunicado de Color Visión Color visión comunica oficialmente que el programa "Nuria Investigación Periodista" es una producción independiente, realizada fuera de nuestras instalaciones. En el día de hoy, debido a un inconveniente técnico con el disco duro que almacena los contenidos, el programa que transmitido en vivo a las 10:00 de la noche.Reafirmamos nuestro compromiso con la credibilidad, pluralidad y excelencia en la calidad de nuestra programación y con nuestra audiencia, pedimos disculpa por el retraso en la salida al aire de nuestro programa, durante 56 años de Color Visión ha estado del lado de los mejores intereses de la patria transmitiendo sin cesura lo más importante programa de investigación del país.