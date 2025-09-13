Arquidiócesis de Santiago ordenará al primer obispo dominicano nombrado por el Papa León XIV

El padre André Amauri Rosario Henríquez, designado como nuevo obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros por el papa León XIV. ( FUENTE EXTERNA )

La Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros anunció la ordenación episcopal del reverendo Andrés Amauri Rosario Henríquez como nuevo obispo auxiliar, en una ceremonia que se realizará el próximo sábado 20 de septiembre a las 10:00 de la mañana, en el Salón Multiusos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

El arzobispo metropolitano, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, presidirá la ordenación en compañía de obispos concelebrantes, sacerdotes y delegaciones de distintas comunidades pastorales, informó el padre Regino Alfonso Collado, encargado de la Pastoral Arquidiocesana de Comunicación.

Amauri Rosario es el primer obispo nombrado en República Dominicana por el Papa León XIV.

Actualmente se desempeña como rector del Seminario Menor San Pío X, administrador de la parroquia Santos Ángeles Custodios y profesor en la Escuela de Teología para Diáconos.

Te puede interesar Papa León XIV designa a André Amauri Rosario Henríquez como obispo auxiliar de Santiago

Formación

El nuevo obispo cuenta con una amplia formación: es egresado de Filosofía de la PUCMM, con estudios de Teología en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino y un diplomado en Formación Sacerdotal en la Pontificia Universidad Gregoriana, en Roma.

La arquidiócesis informó que a la ordenación, en el marco del Año Jubilar, asistirán autoridades civiles y militares, así como fieles procedentes de diferentes zonas pastorales.

La Arquidiócesis de Santiago fue creada en 1953 por la Bula Si Magna et Excelsa y elevada a sede metropolitana en 1994 por el Papa Juan Pablo II.

Su jurisdicción abarca las provincias de Santiago y Espaillat.