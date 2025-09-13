×
Abinader

Posponen actividades del presidente Abinader este domingo por vaguada

Desde hace días una vaguada está incidiendo en las condiciones del tiempo del país, especialmente en el Cibao

    Expandir imagen
    Posponen actividades del presidente Abinader este domingo por vaguada
    El presidente Luis Abinader durante una actividad en el municipio de Constanza, provincia La Vega. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    La Dirección de Prensa del Presidente informó este sábado que, debido a la vaguada que está afectando varias regiones del país, han sido pospuestas las actividades del presidente Luis Abinader programadas para el domingo en el municipio de Constanza, en La Vega.

    Entre las actividades suspendidas está la inauguración de la carretera hacia el Salto de Aguas Blancas y el almuerzo con el Batallón de Cazadores del Ejército en la Fortaleza de Constanza.

    Alerta verde por la vaguada

    Más temprano, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró este sábado alerta verde para seis provincias del país ante la incidencia de la vaguada; entre estas está La Vega.

    De acuerdo con el boletín de la Oficina Nacional de Meteorología (indomet), para este domingo en la tarde se espera un patrón atmosférico húmedo e inestable que favorecerá la formación de nublados significativos y precipitaciones, sobre todo en el norte, nordeste, noreste y la cordillera Central.

    Recomendaciones de las autoridades

    El COE exhortó a la población en zonas de alto riesgo a tomar precauciones y mantenerse atentos a las orientaciones de los organismos de protección civil.

    Entre las recomendaciones se destacan:

    • Mantener comunicación con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el propio COE.
    • Evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua.
    • Abstenerse de utilizar balnearios en las provincias en alerta.
    • Seguir los lineamientos de los organismos de emergencia y llamar al 9-1-1 o *462 en caso necesario. 
