×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Haitianos
Haitianos

Ejército detiene a diez indocumentados en operativo en Santiago Rodríguez

Nacionales haitianos detenidos por intentar evadir control militar en Santiago Rodríguez

    Expandir imagen
    Ejército detiene a diez indocumentados en operativo en Santiago Rodríguez
    Nacionales haitianos con estatus migratorio irregular detenidos por el Ejército en la frontera. (ARCHIVO)

    Durante patrullaje realizado por miembros del Ejército de República Dominicana en el Puesto Cruce San José, fueron detenidos diez nacionales haitianos con estatus migratorio irregular.

    La detención se produjo cuando una patrulla interceptó a los extranjeros que intentaban evadir el dispositivo de seguridad establecido en la zona.

    Los detenidos

    Entre los detenidos se encuentran ocho hombres, una mujer y un menor de edad, quienes fueron trasladados bajo custodia militar a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército, para el proceso de repatriación.

    El Ejército reiteró que mantiene activos sus operativos en toda la región fronteriza, en cumplimiento de las instrucciones del Comandante General.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.