Ejército detiene a diez indocumentados en operativo en Santiago Rodríguez

Nacionales haitianos con estatus migratorio irregular detenidos por el Ejército en la frontera. ( ARCHIVO )

Durante patrullaje realizado por miembros del Ejército de República Dominicana en el Puesto Cruce San José, fueron detenidos diez nacionales haitianos con estatus migratorio irregular.

La detención se produjo cuando una patrulla interceptó a los extranjeros que intentaban evadir el dispositivo de seguridad establecido en la zona.

Los detenidos

Entre los detenidos se encuentran ocho hombres, una mujer y un menor de edad, quienes fueron trasladados bajo custodia militar a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército, para el proceso de repatriación.

El Ejército reiteró que mantiene activos sus operativos en toda la región fronteriza, en cumplimiento de las instrucciones del Comandante General.

