El Ejército recupera nueve reses robadas durante operativo en Dajabón

Los animales se encontraban en las inmediaciones de los terrenos ubicados detrás de una oficina del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de la República Dominicana (ERD) informó este domingo que recuperó nueve reses, específicamente ocho vacas y un becerro, durante un operativo en Dajabón.

La institución señaló, en un comunicado de prensa, que una patrulla detectó la movilización sospechosa de animales en las inmediaciones de los terrenos ubicados detrás de una oficina del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

Robadas por indocumentados

“Las reses estaban siendo trasladadas por personas en condición migratoria irregular, con la aparente intención de cruzarlas hacia el vecino país. En la acción, las tropas lograron recuperar ocho vacas y un becerro”, explicó el Ejército.