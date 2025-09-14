Migración informa que detuvo a 1,161 haitianos indocumentados y deportó a 1,046

La Dirección General de Migración (DGM) informó este domingo que detuvo, junto a instituciones responsables de la seguridad ciudadana y la preservación de la soberanía del país, a 1,161 extranjeros en condición migratoria irregular.

A través de una nota de prensa de la entidad, indicó que los operativos fueron realizados en la provincia Santo Domingo (139 detenidos), Dajabón (84), zona Este (83), Barahona (64), Jimaní (62) y La Vega (61), entre otras demarcaciones.

Dijo que de igual manera, las patrullas del Ejército capturaron a 254 haitianos sin llenar los requisitos para permanecer en el país, la Policía Nacional a 113 y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza a otros 21. En los trabajos también colaboran el Ministerio de Defensa, la Armada, la Fuerza Aérea, el Ciutran y la Digesett, entre otros organismos castrenses.

Repatrió a más de 1,000

La DGM, como ente rector en materia migratoria, en acciones paralelas también repatrió a 1,046 personas indocumentadas a través de los puntos fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

El organismo reiteró que su actuación se enmarca en la Ley 285-04 y su reglamento, así como los instrumentos internacionales de los que República Dominicana es signataria.