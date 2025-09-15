Edesur informa el apresamiento de dos hombres por intento de conexión ilegal en Bella Vista

A los dos hombres arrestados por realizar conexiones eléctricas ilegales se les ocupó una escalera y diversas herramientas. ( FUENTE EXTERNA )

Edesur Dominicana informó este lunes que dos hombres fueron arrestados "en flagrante delito" mientras intentaban realizar una conexión eléctrica ilegal en redes pertenecientes a la distribuidora en el sector Bella Vista del Distrito Nacional.

La entidad identificó a los imputados como Luis Manuel Pérez Rosario y Wilfil Ensat René, quienes -según una nota de prensa- fueron sorprendidos cuando trataban de conectar cables particulares de forma directa y clandestina al sistema de distribución, específicamente al tríplex, en una acción considerada como fraude eléctrico.

Edesur dijo que durante el operativo en la calle Helios del referido sector, le ocuparon a los acusados una escalera, diversas herramientas y equipos que utilizaban para manipular las redes eléctricas.

Agregó que el apresamiento se realizó mediante una operación conjunta entre la Coordinación de Apoyo contra el Fraude y la Gerencia de Inteligencia de Edesur, informaron las autoridades.

Serán sometidos a la justicia

Edesur dijo que el caso fue remitido al Ministerio Público, que dará inicio al proceso legal correspondiente conforme a lo establecido en la Ley General de Electricidad No. 125-0, la cual contempla sanciones penales, incluyendo prisión y multas para quienes cometan este tipo de delitos.