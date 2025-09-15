×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Edesur
Edesur

Edesur informa el apresamiento de dos hombres por intento de conexión ilegal en Bella Vista

Edesur dijo que ocupó a los acusados una escalera, herramientas y equipos eléctricos

    Expandir imagen
    Edesur informa el apresamiento de dos hombres por intento de conexión ilegal en Bella Vista
    A los dos hombres arrestados por realizar conexiones eléctricas ilegales se les ocupó una escalera y diversas herramientas. (FUENTE EXTERNA)

    Edesur Dominicana informó este lunes que dos hombres fueron arrestados "en flagrante delito" mientras intentaban realizar una conexión eléctrica ilegal en redes pertenecientes a la distribuidora en el sector Bella Vista del Distrito Nacional.

    La entidad identificó a los imputados como Luis Manuel Pérez Rosario y Wilfil Ensat René, quienes -según una nota de prensa- fueron sorprendidos cuando trataban de conectar cables particulares de forma directa y clandestina al sistema de distribución, específicamente al tríplex, en una acción considerada como fraude eléctrico.

    • Edesur dijo que durante el operativo en la calle Helios del referido sector,  le ocuparon a los acusados una escalera, diversas herramientas y equipos que utilizaban para manipular las redes eléctricas.

    Agregó que el apresamiento se realizó mediante una operación conjunta entre la Coordinación de Apoyo contra el Fraude y la Gerencia de Inteligencia de Edesur, informaron las autoridades.

    RELACIONADAS

    Serán sometidos a la justicia

    Edesur dijo que el caso fue remitido al Ministerio Público, que dará inicio al proceso legal correspondiente conforme a lo establecido en la Ley General de Electricidad No. 125-0, la cual contempla sanciones penales, incluyendo prisión y multas para quienes cometan este tipo de delitos.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.