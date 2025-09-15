Faride Raful: "La misión de la Policía es proteger, no violentar; habrá consecuencias sin excepción"

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se refirió este lunes al caso ocurrido en Santiago de los Caballeros durante una rueda de prensa luego de la reunión semanal encabezada por el presidente Luis Abinader.

Raful hizo énfasis en afirmar que la misión de la Policía Nacional es "proteger y servir a la ciudadanía", y que cualquier desviación de esa misión debe ser enfrentada con consecuencias claras y sin excepciones.

"Cuando esta misión se cumple, cuenta con todo nuestro apoyo y reconocimiento. Pero cuando se aparta de la ley, corresponde que actúe el sistema de consecuencias, como hasta el momento se está realizando", expresó la ministra, refiriéndose a los hechos que han generado gran consternación en la sociedad dominicana.

Raful explicó que la investigación penal está en manos del Ministerio Público, único órgano facultado para ofrecer detalles sobre el caso. Indicó que la Policía Nacional ha iniciado un proceso disciplinario interno que incluye la suspensión de los agentes involucrados, como parte de los procedimientos para aclarar los hechos y garantizar sanciones cuando corresponda.

"El compromiso del gobierno del presidente Abinader ha sido claro: respaldar las acciones correctas de la Policía y sancionar con firmeza aquellas que no lo son", reiteró.

Además, la ministra anunció que el Ministerio de Interior y Policía mantiene abiertas sus vías de denuncia, no solo para este caso, sino para cualquier otro incidente que involucre abusos o irregularidades por parte de agentes policiales.

"La identidad de quienes denuncien será protegida. Apostamos a la transparencia, al respeto de los derechos humanos y a la transformación profunda de la Policía Nacional, tal como lo ha planteado el presidente Abinader", subrayó Raful.

Para finalizar la ministra calificó este hecho como "Bochornoso y lamentable''.