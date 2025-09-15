Se inicia construcción de nuevos colectores de aguas residuales en Santiago

Andrés Cuento, director de Coraasan, habla durante el acto en que se informó sobre la construcción de los dos colectores de aguas residuales. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVAREZ )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) dio inicio este lunes a la construcción de dos colectores de aguas residuales que beneficiarán a más de 40 mil habitantes de la ciudad.

El colector de La Piña, con una inversión de 109 millones de pesos y una extensión de 2,700 metros lineales de tuberías de PVC reforzado, beneficiará sectores como La Terraza, La Terracita, avenida La Piña, carretera Jacagua y Gurabito, evitando que aguas contaminadas lleguen al arroyo Gurabo, una de las principales fuentes impactadas por la descarga de residuales en la ciudad.

El segundo proyecto, el colector de La Rosaleda, contempla una inversión de 168 millones de pesos y 4,200 metros lineales de tuberías, en beneficio de los sectores La Lotería, Reparto Universitario, Tabares Oeste y parte de La Zurza.

"En algunos de estos sectores todavía se utilizan pozos sépticos y otros métodos que ponen en riesgo la salud y el medio ambiente. Con estos colectores reduciremos esas amenazas y elevaremos la calidad de vida de la gente", señaló Andrés Cueto, director general de la Coraasan.

El funcionario destacó que estas obras forman parte del compromiso asumido por el presidente Luis Abinader con el saneamiento ambiental y el desarrollo sostenible de Santiago.

Durante el acto, Saúl Abreu, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo de Santiago (Apedi), valoró la continuidad y seriedad del Gobierno en la ejecución de proyectos de saneamiento.

"Se ha cumplido la palabra comprometida. Estamos muy satisfechos con el presidente, con Coraasan y con la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, porque estas obras traen resultados visibles y esperanza para Santiago", afirmó.

Abreu recordó que el plan de intervención ambiental en la ciudad incluye también el saneamiento del arroyo Gurabo, donde ya se han destinado más de siete mil millones de pesos, así como otros proyectos en el centro histórico de Santiago.

Durante el acto no se informó el tiempo de duración en los trabajos en ambos colectores.