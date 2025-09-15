×
Migración
Migración instruye garantizar atención médica durante operativos

También se establece que aquellos agentes que incurra en tratos vejatorios o desconsiderados hacia los interdictados serán sancionados

    Migración instruye garantizar atención médica durante operativos
    Grupo de haitianos indocumentados detenidos por agentes de la Dirección General de Migración (DGM). (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO)

    El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, de la Armada de República Dominicana (ARD), instruyó este lunes a todos los encargados de interdicción migratoria a nivel nacional a reforzar la aplicación del protocolo hospitalario durante los operativos que se llevan a cabo en distintas provincias del país.

    De acuerdo con una nota de prensa emitida por la Dirección General de Migración (DGM), la disposición fue comunicada durante una reunión presencial-virtual con los coordinadores. Señaló que los 400 agentes desplegados en 19 provincias deben garantizar que las personas bajo custodia reciban tratamiento médico cuando sea necesario.

    La medida tiene como objetivo garantizar el acceso oportuno a atención médica para las personas que resulten detenidas durante las intervenciones, asegurando que la aplicación de la ley se ejecute sin descuidar la asistencia sanitaria ni vulnerar la dignidad humana.

    La nota de prensa también establece que aquellos agentes que incurra en tratos vejatorios o desconsiderados hacia los interdictados serán sancionados.

    Los temas abordados

    Durante el encuentro, también se abordaron temas relacionados con:

    • La planificación de operativos
    • La supervisión del personal en pasantía
    • La correcta aplicación de los protocolos migratorios.

    Sin embargo, el enfoque principal giró en torno a la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud de quienes se encuentran detenidas.

