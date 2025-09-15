×
Indotel
Indotel

Guido: "En RD ya hay cinco cárceles sin acceso a celular"

El presidente de Indotel dijo que seguirán instalando bloqueadores

    Expandir imagen
    Guido: "En RD ya hay cinco cárceles sin acceso a celular"
    Guido Gómez Mazara, director ejecutivo de Indotel. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, aseguró este lunes que en cinco cárceles del país los internos ya no pueden hacer llamadas ni usar el internet, debido a la instalación de bloqueadores.

    Gómez Mazara ofreció la información al revelar que el 90 % de las llamadas fraudulentas que terminan en delito se hacen con teléfonos robados y desde las cárceles.

    El titular del Indotel destacó que las medidas ya iniciadas en su ejecución son un esfuerzo para mitigar estas modalidades del crimen desde los centros bloqueados. ´´Hay cinco recintos carcelarios, que era el modelo inicial, que está resuelto".

    "Se identificaron cinco centros carcelarios... Hay dos en el Cibao, una en el Este y una en el Sur", dijo Guido.

    Un negocio de brujería en una cárcel

    Asimismo, reveló que al ser intervenido uno de los centros penitenciarios que tienen bloqueadores de señal, descubrieron una privada de libertad que tenía un negocio de brujería millonario desde la cárcel. 

