Autoridades judiciales y policiales de Juana Méndez, en Haití, informaron este martes sobre el arresto del exalcalde Luma Demetrius, junto a otros tres funcionarios locales, acusados de presuntos actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.

Entre los detenidos figuran José Laguerre, director del mercado fronterizo; Celicourt Kenox, director del mercado comunal; y Teresa Horderline, directora del departamento contra la corrupción en Haití (TPTC).

De acuerdo con las informaciones preliminares, los arrestos responden a una investigación en curso sobre supuestas irregularidades en la administración, entre ellos apropiación de bienes públicos y tráfico de información.

La población de Juana Méndez, fronteriza con Dajabón, ha reaccionado con sorpresa y expectativa, ya que los cuatro detenidos ocupaban posiciones clave en la vida institucional y comercial de la ciudad.

Organizaciones sociales y comunitarias demandaron que el proceso se realice con transparencia y apego a la justicia, resaltando la necesidad de combatir la corrupción en las estructuras públicas locales.

Las autoridades no ofrecieron detalles sobre las pruebas recopiladas ni sobre las posibles sanciones, pero confirmaron que el caso pasará a los tribunales en los próximos días.