Residentes de los Tres Brazos denuncian abandono del barrio; marcharán al Palacio Nacional

El Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos denunció este martes el estado de abandono en que, según afirmaron, se encuentra la comunidad, y llamó al presidente Luis Abinader a acudir en auxilio del sector ante la carestía de los alimentos, las medicinas, las tarifas eléctricas, los apagones, la inseguridad y el deterioro de las calles.

Entre las principales demandas, la organización comunitaria exigió la reparación de la planta de tratamiento de aguas residuales, la construcción del Liceo Guillermina Uribe, una Casa de la Cultura, un hospital y la titulación de las viviendas de las familias del barrio.

Cloaca sin funcionar

Los dirigentes denunciaron que la planta de tratamiento de aguas residuales del sector tiene más de diez años sin operar correctamente, debido a que de los seis motores con que cuenta, solo uno está en funcionamiento.

Indicaron que esta situación convierte la cloaca en un foco de contaminación, provocando la proliferación de enfermedades como la malaria y el dengue, además de contaminar el río Ozama.

Educación

Respecto al Liceo Guillermina Uribe, explicaron que más de 500 estudiantes reciben clases en un local alquilado, con aulas improvisadas, mala ventilación, baños inadecuados y sin laboratorios ni espacios para educación física.

"El Ministerio de Educación nos ha hecho promesas incumplidas, nos puso a buscar terrenos y conversar con dueños, pero seguimos en lo mismo, mientras aumentan las botellas en esa institución", señaló Milcíades Gerardo, vocero del comité.

La organización comunitaria recordó que desde hace una década esperan la titulación de sus viviendas y que el presidente Abinader se comprometió a resolver el caso de Los Tres Brazos.

Propusieron que el Gobierno instale una oficina en el barrio para avanzar en el levantamiento de datos de los moradores mientras el proceso judicial sigue en los tribunales.

Energía eléctrica y comercio afectado

El Comité denunció que los constantes apagones y las altas tarifas eléctricas están llevando a la quiebra a pequeños y medianos negocios del sector, como salones de belleza, ebanisterías, talleres de herrería, fábricas de pantalones y colmados.

El Comité anunció que iniciará un plan de lucha con una caminata el próximo jueves 18 de septiembre, desde la ruta 44 hasta el Teleférico, y concluirán con una visita al Palacio Nacional.