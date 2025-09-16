Director de Migración insta a fortalecer controles migratorios en Puerto de Santo Domingo

El director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, habla con el personal de la institución del Puerto de Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, instó este martes al personal del Puerto de Santo Domingo a intensificar los controles migratorios y, al mismo tiempo, garantizar un trato respetuoso a los pasajeros que ingresan y salen del país por vía marítima.

Durante un recorrido de supervisión en las distintas áreas operativas de la terminal, Lee Ballester destacó la implementación de nuevas herramientas tecnológicas diseñadas para detectar en tiempo real a personas con impedimentos legales de entrada o salida del territorio nacional.

"El país espera de nosotros una actuación firme, pero también humana. Somos la cara visible de la seguridad migratoria y del país ante el mundo", afirmó el funcionario al dirigirse a inspectores, supervisores y personal administrativo de la Dirección General de Migración, conforme a una nota de prensa.

Controles rigurosos

El titular de la institución subrayó que los controles deben mantenerse rigurosos en los puntos de entrada y salida, especialmente en embarcaciones turísticas como el ferry, cruceros, yates y otras naves de recreo que atracan en el Puerto de Santo Domingo.

Asimismo, hizo énfasis en la importancia de actuar con cortesía, incluso en situaciones en que se activen alertas migratorias, y recordó que cualquier irregularidad debe ser notificada de inmediato a los superiores.

Lee Ballester felicitó al personal destacado en el puerto, valorando su compromiso y desempeño, y reiteró el objetivo institucional de posicionar a la DGM como una entidad reconocida por su eficiencia y profesionalismo.