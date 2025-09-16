Huelga de transporte hotelero bloquea salidas de Higüey

Chóferes del transporte hotelero, bloquean las principales salidas de Higüey.. ( FUENTE EXTERNA. )

El municipio Higüey amaneció este martes bajo una tensa jornada de huelga protagonizada por choferes del transporte hotelero, quienes mantienen bloqueadas las principales salidas del municipio.

La protesta, que inició en la madrugada, responde a una serie de agresiones sufridas en los últimos días por parte de ciudadanos que, presuntamente en protesta por el accidente ocurrido en La Ceiba y los apagones recientes, han lanzado piedras contra los autobuses.

Las unidades del transporte turístico se encuentran varadas, obstruyendo el paso vehicular en varios puntos estratégicos, mientras decenas de colaboradores permanecen en sus respectivas paradas sin poder llegar a sus puestos de trabajo en la zona turística de Verón, Bávaro y Punta Cana.

Agentes de la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y miembros de la Guardia se han desplegado en las entradas y salidas de la ciudad con el objetivo de normalizar la situación y restablecer el flujo vehicular.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/16/whatsapp-image-2025-09-16-at-83232-am-8c86f759.jpeg Protesta iniciada en la madrugada, bloquea las salidas de Higüey. (FUENTE EXTERNA.)

La paralización ha provocado extensos taponamientos, causando incomodidad y retrasos a conductores que intentan llegar a escuelas, lugares de trabajo y cumplir con otras actividades cotidianas.

Se espera que las autoridades locales tomen medidas urgentes ante estos disturbios, con el fin de evitar que la situación escale y termine afectando aún más al turismo, considerado la columna vertebral de la economía en la región de Verón–Punta Cana.