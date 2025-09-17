Al menos 11 estudiantes del liceo Leonidas Ricart, ubicado en el sector Hatico de Mao, provincia Valverde, resultaron intoxicados este miércoles luego de que el propietario de una finca arrocera cercana al plantel aplicó un químico.

Los afectados recibieron asistencia inmediata de unidades del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 y fueron trasladados a distintos centros de salud de la provincia.

En los hospitales donde los alumnos recibieron atenciones médicas se reportó que los 11 niños afectados se encuentran fuera de peligro.

Al lugar acudieron la gobernadora provincial de Valverde, Marta Collado, y el director provincial de Salud Pública, Jhonatan Madera. También se presentaron representantes del Ministerio de Medio Ambiente, la Defensa Civil, la Policía Nacional y otras instituciones de socorro.

Acciones contra los responsables

La gobernadora Collado manifestó que se deben tomar acciones firmes contra los responsables de la fumigación que puso en riesgo la salud de los estudiantes.

En tanto, la directora regional Noroeste de Medio Ambiente, Deysi Aquino Mesa, advirtió que los responsables serán sometidos a la justicia.

Las autoridades ocuparon en una finca los envases de los alegados productos tóxicos que habrían sido lanzados en la finca.