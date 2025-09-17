×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Miriam Germán Brito
Miriam Germán Brito

General de Seguros anuncia la incorporación de Miriam Germán Brito a su Consejo de Administración

La empresa destacó que la llegada de Germán reafirma su visión de su compromiso con un modelo de crecimiento sostenible

    Expandir imagen
    General de Seguros anuncia la incorporación de Miriam Germán Brito a su Consejo de Administración
    La ex procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, (centro), junto a integrantes del Consejo de Administración de General de Seguros, (FUENTE EXTERNA)

    La compañía General de Seguros anunció este miércoles la incorporación de la ex procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, a su Consejo de Administración.

    A través de una nota de prensa, se informó que Germán Brito se une al órgano directivo con el objetivo de fortalecer la gobernanza corporativa, la transparencia y las mejores prácticas dentro del sector financiero y asegurador del país.

    RELACIONADAS

    Parte del equipo

    La exprocuradora acompañará en la gestión a un equipo presidido por:

    • Milagros de los Santos
    • Luis Castillo
    • Jorge A. Hernández
    • Rafael Rodríguez Coronel 
    • Ángel Baliño

    La empresa destacó que la llegada de Germán Brito reafirma su visión de su compromiso con un modelo de crecimiento sostenible, solidez e innovación, enfocado en mantener la confianza y seguridad de sus clientes, aliados y relacionados.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.