General de Seguros anuncia la incorporación de Miriam Germán Brito a su Consejo de Administración
La empresa destacó que la llegada de Germán reafirma su visión de su compromiso con un modelo de crecimiento sostenible
La compañía General de Seguros anunció este miércoles la incorporación de la ex procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, a su Consejo de Administración.
A través de una nota de prensa, se informó que Germán Brito se une al órgano directivo con el objetivo de fortalecer la gobernanza corporativa, la transparencia y las mejores prácticas dentro del sector financiero y asegurador del país.
Parte del equipo
La exprocuradora acompañará en la gestión a un equipo presidido por:
- Milagros de los Santos
- Luis Castillo
- Jorge A. Hernández
- Rafael Rodríguez Coronel
- Ángel Baliño
La empresa destacó que la llegada de Germán Brito reafirma su visión de su compromiso con un modelo de crecimiento sostenible, solidez e innovación, enfocado en mantener la confianza y seguridad de sus clientes, aliados y relacionados.