General de Seguros anuncia la incorporación de Miriam Germán Brito a su Consejo de Administración

La ex procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, (centro), junto a integrantes del Consejo de Administración de General de Seguros, ( FUENTE EXTERNA )

La compañía General de Seguros anunció este miércoles la incorporación de la ex procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, a su Consejo de Administración.

A través de una nota de prensa, se informó que Germán Brito se une al órgano directivo con el objetivo de fortalecer la gobernanza corporativa, la transparencia y las mejores prácticas dentro del sector financiero y asegurador del país.

Parte del equipo

La exprocuradora acompañará en la gestión a un equipo presidido por:

Milagros de los Santos

Luis Castillo

Jorge A. Hernández

Rafael Rodríguez Coronel

Ángel Baliño

La empresa destacó que la llegada de Germán Brito reafirma su visión de su compromiso con un modelo de crecimiento sostenible, solidez e innovación, enfocado en mantener la confianza y seguridad de sus clientes, aliados y relacionados.