Raquel Peña sobre caso de policías que abatieron a cinco en Santiago: "Nadie escapa de la ley"

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña. ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, manifestó este miércoles que "nadie escapa de la ley", al referirse al hecho que la semana pasada dejó cinco hombres ultimados a tiros durante un operativo policial en el sector La Barranquita, en Santiago.

"Realmente fueron separados los policías y también eso está en investigación porque nadie escapa de la ley, o sea, quien realmente haya hecho de una manera impropia o que haya cometido algo que no iba dentro de la ley, pues, también tendrá sus sanciones", expresó.

La vicepresidenta ofreció estas declaraciones al finalizar el Encuentro Nacional con Ganadores del Premio Nacional de la Juventud.

El presidente Luis Abinader dijo el pasado lunes, en LA Semanal con la Prensa, que la investigación del caso debe llevarse hasta sus últimas consecuencias.

Al abordar el caso, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que no se ocultará información y que se rendirá un informe completo a la población con pruebas y nombres, de manera que las personas implicadas sean sometidas a la justicia.

Raful acompañó al presidente durante LA Semanal, donde dijo que actualmente se está trabajando en la identificación de los responsables de las muertes, entre ellas la de un joven barbero cuya familia insiste en que no tenía vínculos con la "banda criminal" que la Policía dijo perseguía al momento del hecho.

Justificó que, aunque algunos agentes fueron suspendidos, todavía no se han revelado sus nombres porque la investigación de lo ocurrido sigue en curso.