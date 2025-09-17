×
VIDEO | "Estamos hartos, queremos la luz": residentes de Ciudad Real III protestan por prolongados apagones

La manifestación fue acompañada por cacerolazos, velas encendidas en ventanas y pancartas

Aseguraron que no cesarán en sus reclamos hasta que se restablezca un servicio continuo y digno

  • Braylin Paredes - Facebook

Residentes del residencial Ciudad Real III, ubicado en la avenida República de Colombia, en el Distrito Nacional, realizaron la noche de este miércoles una protesta  en contra de los prolongados apagones que sufren y que, según denunciaron, superan las 12 horas diarias.

La manifestación fue acompañada por cacerolazos, velas encendidas en ventanas y pancartas, mientras los vecinos se congregaban en la entrada del residencial coreando consignas como: "¡Queremos la luz!", "¡Estamos hartos!" y "¡No dormimos!".

Una residente se unió a la protesta desde su apartamento con una vela en su ventana.

"Estamos en un estado de agotamiento físico y mental. No estamos durmiendo", expresó Juana Núñez, quien fungió como vocera del grupo de residentes.

Según explicó, en ocasiones se registran hasta tres interrupciones eléctricas durante la noche.

"Esto afecta nuestra calidad de vida, la de nuestras familias, y especialmente a los niños, que van a la escuela con sueño, porque no pueden descansar bien", agregó Núñez.

Impacto laboral y riesgos viales

María Elena, otra residente, comentó que las interrupciones eléctricas han comenzado a repercutir en su desempeño laboral.

"Uno llega al trabajo cansado, sin energía. No rendimos porque no dormimos bien. Esto está afectando nuestro día a día", manifestó.

Además, advirtió sobre los riesgos que implica conducir sin haber descansado adecuadamente.

"Muchos salimos temprano a trabajar y manejar en esas condiciones representa un peligro para nosotros y para los demás", refirió.

Pagan a tiempo, pero reciben menos servicio

Los manifestantes también denunciaron que, a pesar de pagar puntualmente sus facturas eléctricas, sectores aledaños como Los Girasoles y el kilómetro 13 de la autopista Duarte reciben un servicio más estable.

"Todos aquí pagamos la luz a tiempo, sin atrasos. Pero a nosotros nos castigan con apagones, mientras en otros lugares, donde no se paga regularmente, el servicio es mejor", proclamó un residente que prefirió no identificarse.

Llamado a Edesur

  • Los moradores exigieron una pronta respuesta por parte de Edesur Dominicana, empresa responsable del suministro eléctrico en la zona

Aseguraron que no cesarán en sus reclamos hasta que se restablezca un servicio continuo y digno.

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Es un periodista apasionado por el mundo digital y ha ejercido la profesión en varios medios del país.