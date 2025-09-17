Se entrega supuesto cabecilla de red criminal vinculada a los abatidos por la Policía en Santiago

El nombre de Sánchez Morillo salió a relucir la semana pasada, luego de que cinco presuntos integrantes de su alegada estructura fueran abatidos en un "enfrentamiento a tiros" con agentes policiales en el sector La Barranquita, en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Se entregó Ronny Abel Sánchez Morillo, alias "Mudita", señalado como supuesto cabecilla de una red criminal vinculada a los cinco abatidos por la Policía en Santiago.

Su entrega se produjo la tarde de este miércoles a las autoridades, presentándose ante la Fiscalía de Santiago en compañía de su abogado Ángel Luciano.

A su llegada a la Fiscalía fue ejecutada la orden de arresto que había en su contra por la muerte de un hombre. En estos momentos es interrogado.

De acuerdo con la Policía Nacional, la organización que encabezaba "Mudita" se dedicaba a actividades delictivas como sicariato, tráfico de armas, secuestros, cobros compulsivos relacionados con deudas de drogas y narcotráfico.

El nombre de Sánchez Morillo salió a relucir la semana pasada, luego de que cinco presuntos integrantes de su alegada estructura fueran abatidos durante "enfrentamiento a tiros" con agentes policiales en el sector La Barranquita, en Santiago.

Según la uniformada, el hoy detenido se encontraba en el lugar, pero logró escapar en una yipeta Mazda blanca sin placa.

Uno de los 10 más buscados

Sobre "Mudita" también pesa una orden de arresto por la muerte de Rafael Nicolás Puello Santos, alias "Bulilo", ocurrida en el sector Hato Mayor, de Santiago.

Sánchez Morillo figura además en la lista de los 10 hombres más buscados por la Policía en Santiago.