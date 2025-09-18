Conani condena violación grupal de adolescente y pide reeducar a los varones

Conani pide fomentar la cultura de respeto en la sociedad. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) condenó este jueves el abuso sexual cometido contra una adolescente en el sector Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, hecho por el cual seis jóvenes están siendo acusados.

En un comunicado, la institución expresó su solidaridad con la familia de la víctima, la comunidad y la sociedad en general, calificando la agresión como un acto "atroz y deleznable".

En seguimiento a las disposiciones oficiales, Conani informó que dará ayuda y acompañamiento psicoemocional a la menor de edad y a sus familiares. Además, confía en que las autoridades judiciales impondrán sanciones ejemplares a los responsables.

"Hacemos un llamado especial a fortalecer colectivamente la prevención en el círculo familiar y a crear entornos seguros para los niños, las niñas y adolescentes, en las distintas comunidades e instituciones", señaló en el comunicado.

Asimismo, consideró necesario avanzar hacia un proceso de reeducación de la población masculina, con el objetivo de fomentar una cultura de respeto que permita erradicar todo tipo de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Sobre el hecho

Según la acusación, los hombres habrían cometido el hecho en el mes de agosto, pero la querella se conoció ahora. Los apresados son: Julio José Mateo, de 25 años; Brailyn Cepeda, de 19; Harolin José Martínez, de 18; Omar Reyes, de 19, y Yoel Morrobel, de edad desconocida.

Al grupo se le conocerá medida de coerción este viernes en la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este.

La violación grupal es la segunda conocida en menos de un mes y la cuarta en lo que va del 2025. Antes de este caso, acaparó la atención el de una joven en Villa González, Santiago. El suceso se conoció luego de la filtración de un video grabado por los acusados. Al grupo se le dictó tres meses de coerción.