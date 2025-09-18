Movimiento feminista Hermanas Mirabal exige acciones ante la ola de violaciones sexuales en grupo

El movimiento feminista Hermanas Mirabal expresó este jueves su preocupación por la ola de violencia que afecta a las mujeres en distintos puntos del país, situación que describieron como una amenaza creciente para la seguridad y dignidad de las dominicanas.

Durante una rueda de prensa, integrantes del colectivo señalaron que la situación actual es "crítica y alarmante", con un aumento de feminicidios, violencia intrafamiliar y de género, así como una modalidad cada vez más frecuente de violaciones sexuales colectiva.

Recordaron casos recientes, como el de una joven de 21 años en Villa González, provincia Santiago, y otro en San Francisco de Macorís, donde mujeres fueron atacadas por grupos de hombres.

"Las mujeres están aterrorizadas, sienten miedo de salir a las calles, de caminar libres, de trabajar en horarios nocturnos por los niveles de inseguridad", expresó Raquel Rivera, coordinadora del movimiento.

La representante del colectivo feminista también criticó que el sistema patriarcal siga normalizando roles desiguales que afectan más severamente a las mujeres en escenarios de crisis, mientras persisten otras problemáticas que agudizan la vulnerabilidad.

María Durán, integrante del colectivo, dijo que el presidente Luis Abinader mantiene una actitud indiferente ante esta realidad, incumpliendo, según afirmó, las promesas de campaña hechas a las mujeres.

"Queremos que el discurso de respeto y valoración hacia nosotras se convierta en hechos", externó.

Reclamó la implementación de políticas públicas inclusivas y equitativas que garanticen su derecho a vivir libres de violencia, en igualdad, justicia y dignidad.

Las integrantes de la organización indicaron su compromiso de acompañar a las víctimas y de mantener la lucha en las calles hasta que las autoridades asuman con seriedad la problemática de la violencia contra las mujeres.